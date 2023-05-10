Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности

Независимость - самое большое благо, самое большое достояние. Сегодня мы, все азербайджанцы, с чувством гордости отмечаем, что живем как в полном смысле этого слова независимая страна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что в Азербайджане обеспечивается безопасность, господствуют мир и спокойствие, глава государства сказал: "Сейчас повсюду в мире происходят войны, столкновения, противостояния, мы каждый день видим это. Азербайджан - это остров стабильности, остров безопасности. Это тоже большое достояние, и азербайджанский народ хорошо знает это, так как в первые годы независимости мы пережили трудные дни".