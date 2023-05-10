Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан

Победа во Второй Карабахской войне - это наш исторический успех, историческая Победа. Эта Победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед", - отметил Президент Азербайджана.