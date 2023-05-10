https://news.day.az/officialchronicle/1563028.html Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан
Победа во Второй Карабахской войне - это наш исторический успех, историческая Победа. Эта Победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед", - отметил Президент Азербайджана.
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