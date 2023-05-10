Президент Ильхам Алиев: Мы успешно выполним и миссию по восстановлению Карабаха и Зангезура

Сегодня Карабах возрождается, Зангезур возрождается, мы строим, созидаем на родных землях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Мы успешно выполним и миссию по восстановлению Карабаха и Зангезура. Так же, как, выполнив завет великого лидера, мы освободили свои родные земли, восстановили территориальную целостность, установили 23 апреля на азербайджано-армянской границе погранично-пропускной пункт, подняли там Флаг Азербайджана, полностью восстановили территориальную целостность, точно так же мы с честью выполним нашу гражданскую миссию - миссию по восстановлению этого прекрасного края.

Уверен, что сегодня душа моего отца возрадовалась, сегодня возрадовались души всех наших предков. Мы должны сделать так, чтобы своей деятельностью всегда радовать их души", - сказал глава государства.