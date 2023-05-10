https://news.day.az/officialchronicle/1563046.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в жилом комплексе в городе Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в жилом комплексе в городе Шуша
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи 10 мая ознакомились со строительными работами в жилом комплексе, состоящем из 23 зданий, в городе Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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