Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи 10 мая приняли участие в открытии вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября в городе Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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