Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии в связи с началом работ по реконструкции и ремонту центра государственных услуг в городе Шуша

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в мероприятии в связи с началом работ по реконструкции и ремонту центра государственных услуг в городе Шуша в сответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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