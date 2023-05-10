https://news.day.az/officialchronicle/1563069.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра, ознакомились с представленными в музее экспонатами и произведениями искусства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре