В Арт-центре Nine Senses в Sea Breeze Resort состоялась презентация кулинарной книги вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и шеф-повара Метина Кадика "Сладко, но без сахара", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга издана в бумажном и электронном форматах на четырех языках - азербайджанском, русском, английском и турецком.

"Эта книга, подготовленная для вас с пожеланиями добра, пронизана любовью, музыкой и молитвами. Я верю, что вам понравятся наши сладкие рецепты, полезные для вашего здоровья, и вы поделитесь ими с родными и любимыми. Благодарю вас и желаю вам долгой и здоровой жизни", - написала в предисловии к изданию вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В книге опубликованы замечательные рецепты, сопровождающиеся точным описанием необходимых ингредиентов и способом приготовления. Каждый рецепт проиллюстрирован, процесс приготовления описан доступно и интересно, и это побуждает обладателя издания сразу приступить к кулинарным экспериментам. Издание вдохновляет создавать аппетитные и полезные десерты.

Морковный кекс, печенье овсяное, апельсиновое, фисташковое, миндальное - богатство вкуса без вреда для фигуры и здоровья - что может быть лучше, чем такой приятный, вкусный и ароматный сюрприз? За разные оттенки сладкого вкуса в рецептах отвечают сиропы - агавы и кленовый, стевия, мед, курага, финики, инжир, изюм. Некоторые десерты из книги подходят для веганов, а есть и такие, где вообще не нужно выпекать. Во всех рецептах в том или ином виде присутствуют натуральные витамины: морковь, ягоды, апельсины, яблоки, орехи, и даже томатная паста.

"Здоровое, натуральное и сбалансированное питание - темы, на которые мы с Лейлой Алиевой постоянно говорим. Мы создали эту книгу с мыслью о том, как создать более здоровые и вкусные рецепты, максимально используя натуральные ингредиенты, без рафинированного сахара и продуктов переработки. Вместе с тем мы позаботились и о том, чтобы все эти ингредиенты было легко найти, и чтобы каждый мог приготовить их у себя дома", - подчеркивает Метин Кадик, известный шеф-повар, возглавлявший кухни ресторанов в Турции, Дубае и Бангкоке, который в настоящее время живет и работает в Азербайджане.

Гости мероприятия смогли отведать некоторых десертов, рецепты которых представлены в книге. Их приготовил Метин Кадик, который в настоящее время является личным поваром Лейлы Алиевой.