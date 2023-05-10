Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку

10 мая исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку.

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