https://news.day.az/officialchronicle/1563145.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку
10 мая исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку.
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