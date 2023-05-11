https://news.day.az/officialchronicle/1563255.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с фестиваля "Харыбюльбюль" - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с фестиваля "Харыбюльбюль" - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хештэгами: #Şuşa #Xarıbülbülfestivalı #Xarıbülbül
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