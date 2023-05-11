Президент Ильхам Алиев принял президента компании TotalEnergies по разведке и добыче

11 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании TotalEnergies по разведке и добыче Николаса Терраза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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