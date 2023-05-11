Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с фестиваля "Харыбюльбюль"

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Шуша, 2023. "Карабахская Композиция". Исполняют: солисты тюркского мира".