Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем, посвятившим всю свою содержательную жизнь любимой стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

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