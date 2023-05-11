Гейдар Алиев как мудрый политический деятель и истинный народный лидер оставил неизгладимый яркий след в истории всех народов бывшего СССР.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме полномочного представителя Управления мусульман Кавказа по Дагестану и Северному Кавказу Шагабитдина Хаджи Керимова, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

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