https://news.day.az/officialchronicle/1563544.html Гейдар Алиев как мудрый политический деятель и истинный народный лидер оставил неизгладимый яркий след в истории всех народов бывшего СССР - Шагабитдин Хаджи Керимов
Гейдар Алиев как мудрый политический деятель и истинный народный лидер оставил неизгладимый яркий след в истории всех народов бывшего СССР - Шагабитдин Хаджи Керимов
Гейдар Алиев как мудрый политический деятель и истинный народный лидер оставил неизгладимый яркий след в истории всех народов бывшего СССР.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме полномочного представителя Управления мусульман Кавказа по Дагестану и Северному Кавказу Шагабитдина Хаджи Керимова, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
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