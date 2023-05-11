Патриарх Московского и Всея Руси Кирилл направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас и всех жителей возглавляемой Вами республики со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

За многие годы государственного служения Гейдар Алиевич проявил себя искренним патриотом и дальновидным политиком, ответственным и чутким руководителем, неизменно заботившимся о благе вверенных его попечению людей. Отрадно также отметить, что под его водительством страна смогла не только достичь значительных перемен в социально-экономической сфере, но и сохранить свою самобытность, верность традиционным духовно-нравственным ценностям.

С признательностью хотел бы свидетельствовать о большом личном вкладе, который Ваш отец внес в возрождение Бакинской епархии Русской Православной Церкви, в развитие межрелигиозного диалога, в созидание межнационального мира и гражданского согласия.

Желаю Вам доброго здоровья и успехов в трудах, а всему азербайджанскому народу - благоденствия и мира", - говорится в письме.