https://news.day.az/officialchronicle/1563560.html Я никогда не забуду ценные идеи гениальной личности Гейдара Алиева, которые послужили основой для межрелигиозной гармонии - раввин Артур Шнайер
Я никогда не забуду ценные идеи гениальной личности Гейдара Алиева, которые послужили основой для межрелигиозной гармонии - раввин Артур Шнайер
Я никогда не забуду ценные идеи гениальной личности Гейдара Алиева, которые послужили основой для межрелигиозной гармонии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме президента американского фонда "Призыв совести" раввина Артура Шнайера, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
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