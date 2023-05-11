https://news.day.az/officialchronicle/1563570.html Эхуд Барак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Эхуд Барак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Премьер-министр Израиля в 1999-2001 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Эхуд Барак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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