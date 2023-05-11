Али Мухиддин аль-Карадаги направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских учёных в Катаре, профессор Али Мухиддин аль-Карадаги направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется