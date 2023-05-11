https://news.day.az/officialchronicle/1563573.html Али Мухиддин аль-Карадаги направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Али Мухиддин аль-Карадаги направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских учёных в Катаре, профессор Али Мухиддин аль-Карадаги направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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