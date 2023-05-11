https://news.day.az/officialchronicle/1563577.html Главный раввин Женевы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Главный раввин Женевы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Главный раввин швейцарского города Женева Ицхак Даян направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре