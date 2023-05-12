Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, письма Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева адресовали также глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

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