Эльчин Эфендиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Президент Азербайджснкой Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльчина Ильяс оглу Эфендиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры Эльчин Ильяс оглу Эфендиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".