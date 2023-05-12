https://news.day.az/officialchronicle/1563739.html Эльчин Эфендиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Эльчин Эфендиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Президент Азербайджснкой Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльчина Ильяс оглу Эфендиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры Эльчин Ильяс оглу Эфендиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре