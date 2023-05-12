Всемерное усиление экономического, политического, культурного значения Азербайджана является лучшим подтверждением преемственности начинаний, заложенных Гейдаром Алиевым

Всемерное усиление экономического, политического, культурного значения Азербайджана является лучшим подтверждением преемственности начинаний, заложенных Гейдаром Алиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский азербайджанский народ со знаменательной датой - столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Память о выдающемся сыне азербайджанского народа, одном из руководителей Советского Союза, возглавившем Азербайджан в годы суровых испытаний, чтится во многих странах. К поступающим поздравлениям с глубоким уважением присоединяется мусульманское духовенство России. Именно к этой дате приурочены различные мероприятия, среди которых - проведение Дней науки и культуры Азербайджана в нашем Московском исламском институте с участием азербайджанских ученых, известных деятелей культуры и науки.

Нашу особенную радость вызывают несомненные победы и яркие достижения современного Азербайджана, которые реализуются под Вашим руководством. Всемерное усиление экономического, политического, культурного значения Азербайджана является лучшим подтверждением преемственности начинаний, заложенных Гейдаром Алиевым. Мы с радостью наблюдаем это в развитии и укреплении исторических братских отношений между уммами России и Азербайджана, в последовательной государственной поддержке всех конфессий и национальностей.

В дни столетнего юбилея глубокоуважаемого Гейдара Алиева молю Всевышнего Аллаха принять самоотверженное служение государственного деятеля во славу и процветание его народа и Отечества и щедро одарить из Своей милости", - говорится в письме.