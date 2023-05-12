Всемерное усиление экономического, политического, культурного значения Азербайджана является лучшим подтверждением преемственности начинаний, заложенных Гейдаром Алиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский азербайджанский народ со знаменательной датой - столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Память о выдающемся сыне азербайджанского народа, одном из руководителей Советского Союза, возглавившем Азербайджан в годы суровых испытаний, чтится во многих странах. К поступающим поздравлениям с глубоким уважением присоединяется мусульманское духовенство России. Именно к этой дате приурочены различные мероприятия, среди которых - проведение Дней науки и культуры Азербайджана в нашем Московском исламском институте с участием азербайджанских ученых, известных деятелей культуры и науки.

Нашу особенную радость вызывают несомненные победы и яркие достижения современного Азербайджана, которые реализуются под Вашим руководством. Всемерное усиление экономического, политического, культурного значения Азербайджана является лучшим подтверждением преемственности начинаний, заложенных Гейдаром Алиевым. Мы с радостью наблюдаем это в развитии и укреплении исторических братских отношений между уммами России и Азербайджана, в последовательной государственной поддержке всех конфессий и национальностей.

В дни столетнего юбилея глубокоуважаемого Гейдара Алиева молю Всевышнего Аллаха принять самоотверженное служение государственного деятеля во славу и процветание его народа и Отечества и щедро одарить из Своей милости", - говорится в письме.