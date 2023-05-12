https://news.day.az/officialchronicle/1563859.html Экс-министр иностранных дел Израиля направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах, член Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви Ципи Ливни направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре