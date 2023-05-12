Экс-министр иностранных дел Израиля направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах, член Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви Ципи Ливни направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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