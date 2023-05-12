Председатель исламской общины Монтенегро направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Председатель Исламской общины Монтенегро Рифат Фежзич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент!

Радость, счастье, благополучие и процветание Азербайджана - дружественной и братской страны, занимающей особое место в наших сердцах, вызывает у нас чувство безграничной гордости. Хочу передать Вашему превосходительству и дорогому азербайджанскому народу глубокое почтение и поздравления по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера сильного и могущественного Азербайджана Гейдара Алиева и объявления нынешнего года "Годом Гейдара Алиева".

Уважаемый Президент, великая Победа, увенчавшаяся освобождением Карабаха от оккупации, заслуживает одобрения прежде всего потому, что освобождение этих священных земель от оккупации Вам завещал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Вы выполнили завет великого лидера, благодаря высоким лидерским качествам освободили эти священные земли и превратили Азербайджан в яркую звезду мира.

Со всей искренностью хочу отметить, что мусульманское население и представители других национальностей Монтенегро любят и поддерживают Азербайджан. Мы гордимся прекрасными дипломатическими и замечательными дружественными отношениями Азербайджана и Монтенегро.

Да хранит Аллах нашу дружбу и любовь.

Да здравствует Азербайджан!

Да здравствует дружба Азербайджана и Монтенегро!", - говорится в письме.