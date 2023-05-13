https://news.day.az/officialchronicle/1563999.html Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
Президент и главный исполнительный директор израильской компании Israel Aerospace Industries Боаз Леви направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева адресовал также Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II.
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