Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

Президент и главный исполнительный директор израильской компании Israel Aerospace Industries Боаз Леви направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева адресовал также Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II.

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