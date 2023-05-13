У министра культуры Азербайджана будет 4 заместителя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве культуры Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2018 года №119.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, у министра культуры будет 4 заместителя, в то же время упразднена должность первого заместителя министра культуры.