В Брюсселе проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем

14 мая в Брюсселе проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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