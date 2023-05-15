Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется