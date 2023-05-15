https://news.day.az/officialchronicle/1564436.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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