Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана с арабскими странами развиваются успешно и всесторонне

Отношения Азербайджана с арабскими странами развиваются успешно и всесторонне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Арабского парламента Аделем ибн Абделем Рахманом аль-Асуми 15 мая в Баку.

Подчеркнув, что великий лидер Гейдар Алиев внес большой вклад в развитие отношений Азербайджана с арабскими странами, Президент Ильхам Алиев заявил, что эта политика продолжается и сегодня, наглядным доказательством чего являются его многочисленные встречи и взаимные визиты с лидерами арабских стран. Отметив, что наши народы объединяет общая история, глава государства сказал, что отношения с арабскими странами развиваются успешно и всесторонне. Он расценил приглашение на прошлогодний Саммит Лиги арабских государств как показатель высокого уровня наших связей.

Глава государства высоко оценил солидарность арабских стран с Азербайджаном и в период оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и после нашей Победы, отметил важность принятия в рамках Организации исламского сотрудничества многочисленных резолюций, связанных с агрессией Армении против Азербайджана.