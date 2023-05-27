Король Нидерландов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.