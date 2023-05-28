Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата

Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачин после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями Лачинского района 28 мая.

Подчеркнув, что организация этой встречи 28 Мая имеет большой символический смысл, глава государства отметил: "Сегодня независимое азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе, в то же время сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата".