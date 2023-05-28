Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в городе Лачин

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на улицах Гейдара Алиева, Победы, 28 Мая, Хосров бека Султанова, Зангезур в городе Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о работе, проводимой в городе Лачин, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на улице 1 Декабря, ознакомился с условиями, созданными в жилом доме.

Затем глава государства встретился с населением, вернувшимся в город Лачин, вручил им ключи от домов.

Далее Президенту Ильхаму Алиеву был представлен Генеральный план города Лачин. Глава государства заложил фундамент музеев Оккупации и Победы, многоквартирного жилого квартала в городе Лачин, ознакомился со спортивным комплексом, где проводятся последние отделочные работы, принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачинского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также - в рамках восстановления водной экосистемы освобожденных от оккупации территорий - выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и форелей, ознакомился со строительством коттеджей, предназначенных для отдыха жителей и туристов.