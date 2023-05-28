https://news.day.az/officialchronicle/1568355.html Президент Ильхам Алиев проинформирован о концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев проинформирован о концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работах, проводимых в городе Лачин, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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