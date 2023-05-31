Президент Ильхам Алиев выступает на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели

31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступает на мероприятии.

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