https://news.day.az/officialchronicle/1569136.html Президент Ильхам Алиев выступает на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев выступает на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели
31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступает на мероприятии.
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