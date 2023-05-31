https://news.day.az/officialchronicle/1569182.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетической сфере
Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетической сфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая помощника госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетта.
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