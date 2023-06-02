Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

Председатель правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммад Абунайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, господин Президент!

Рад от имени компании ACWA Power и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю 105-годовщины Дня независимости Азербайджана.

Мы, как надежный и преданный партнер Азербайджана, очень гордимся тем, что оказываем поддержку постоянным усилиям Вашей страны, направленным на достижение устойчивого развития, энергетической трансформации и экономического прогресса. Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном построено на взаимном доверии, уважении и общих взглядах на блестящее будущее.

Желаю Вам и народу Азербайджана постоянных успехов и счастья. Пусть независимость Азербайджана будет вечной!

По случаю этого знаменательного праздника прошу принять самые искренние пожелания и поздравления", - говорится в поздравлении.

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Член Совета представителей Республики Ирак, председатель Комитета по правам человека Эршат Салихи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Вас, Ваше превосходительство, провозгласившего лозунг "Всегда вперед", и весь азербайджанский народ с 28 Мая - Днем независимости Азербайджана, который на протяжении истории являлся краем отваги и героизма.

Героический Азербайджан, прошедший сложный путь в борьбе за свободу, потерявший в этой борьбе своих сынов, освободив оккупированные земли от врага, золотыми буквами вписал свое имя в историю. С чувством гордости, которое Победа в Карабахе вселила в наши сердца, и бесконечным уважением мы чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева, которому принадлежат неоценимые заслуги в сегодняшнем развитии Азербайджана и укреплении его независимости.

Желаю Вам и братскому народу Азербайджана благополучия, постоянных успехов, крепкого здоровья", - говорится в поздравлении.

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Председатель Иракского туркменского фронта Хасан Туран направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляем Ваше превосходительство, дружественный и братский азербайджанский народ с национальным праздником - Днем независимости, да ниспошлет Всевышний Аллах Вам и Вашей стране благополучия, процветания и устойчивого прогресса.

Передаем азербайджанским братьям наши приветствия и любовь", - говорится в поздравлении.

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Заместитель Эмира Государства Катар Абдаллах бен Хамад Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству постоянных успехов и благоденствия, а Вашему братскому народу - прогресса и благополучия", - говорится в поздавлении.

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Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Нжупуо Яп Мариату направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство, господин Президент!

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны, пожелать азербайджанскому народу прогресса и благополучия.

Я доволен отличным сотрудничеством между Азербайджаном и Международной организацией гражданской обороны. В ходе официального визита в Вашу страну 18-19 мая 2023 года мне выпала честь провести плодотворную встречу с Вашим превосходительством.

Хочу заверить Вас в том, что я намерен работать для укрепления перспектив нашего партнерства в области гражданской обороны.

Ваше превосходительство, прошу принять заверение в высочайшем почтении", - говорится в поздавлении.