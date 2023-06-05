В Азербайджане изменились правила составления единого государственного кадастра недвижимости

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила составления и ведения единого государственного кадастра недвижимости в Азербайджанской Республике".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, отныне, если документы, приложенные к заявлению, будут доступны к получению у соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается у соответствующего государственного органа (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.

При этом, если документы, прилагаемые к заявлению о формировании объекта недвижимости, могут быть получены у соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы от заявителя не требуются. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.