https://news.day.az/officialchronicle/1572367.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Казахстана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Казахстана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.
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