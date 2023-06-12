Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником - Днем России.

Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня.

С большим удовлетворением хотел бы отметить Декларацию о союзническом взаимодействии, которая, наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы.

Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран.

B этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России - счастья и благополучия", - говорится в письме.