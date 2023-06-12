Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному артисту Огтаю Миргасымову

12 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" выдающемуся кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту Огтаю Миргасымову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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