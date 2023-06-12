https://news.day.az/officialchronicle/1572617.html Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному артисту Огтаю Миргасымову - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному артисту Огтаю Миргасымову - ФОТО
12 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" выдающемуся кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту Огтаю Миргасымову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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