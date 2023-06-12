Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Огтая Миргасымова орденом "Истиглал"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Огтая Миргасымова орденом "Истиглал".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры Огтай Мирасадулла оглу Миргасымов награжден орденом "Истиглал".