В Баку устроен государственный прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Первой леди Эмине Эрдоган

В эти минуты во дворце "Гюлистан" в Баку проходит государственный прием от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в честь находящегося в нашей стране с государственным визитом по приглашению Президента Азербайджана Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Первой леди Эмине Эрдоган.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие продолжается концертной программой.

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