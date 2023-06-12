https://news.day.az/officialchronicle/1572800.html В Баку устроен государственный прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Первой леди Эмине Эрдоган
В Баку устроен государственный прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Первой леди Эмине Эрдоган
В эти минуты во дворце "Гюлистан" в Баку проходит государственный прием от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в честь находящегося в нашей стране с государственным визитом по приглашению Президента Азербайджана Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Первой леди Эмине Эрдоган.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие продолжается концертной программой.
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