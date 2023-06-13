https://news.day.az/officialchronicle/1572984.html Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это фактор стабильности, развития и безопасности
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это фактор стабильности, развития и безопасности
Турецко-азербайджанское единство, братство - это международный фактор, фактор стабильности, развития и безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.
"Доверие, проявленное к Вам турецким народом во время президентских выборов, является высокой оценкой Ваших многолетних заслуг перед турецким народом. Вы знаете, что Вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость", - отметил глава государства.
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