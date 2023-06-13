Президент Ильхам Алиев: После выборов в Турции перед турецко-азербайджанскими братскими отношениями открываются новые возможности, горизонты

Ваша победа на выборах является подтверждением высокой оценки турецким народом Вашей политической деятельности на протяжении последних 20 лет. Под Вашим руководством братская Турция прошла большой и славный путь, превратилась в один из крупных силовых центров в мировом масштабе. Ваша внешняя и внутренняя политика высоко оценивается турецким народом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Подчеркнув, что победа Президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах очень обрадовала азербайджанский народ, глава государства отметил: "Уверен, что после этих выборов перед турецко-азербайджанскими отношениями откроются новые возможности и новые горизонты. Сегодня мы с Вами и подвели итоги проделанной работы, в то же время провели широкий обмен мнениями о том, что будет сделано в предстоящие годы. Переговоры как на встрече один на один, так и с участием делегаций еще раз выражают наши общие намерения".