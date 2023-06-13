https://news.day.az/officialchronicle/1573018.html Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
В основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.
Сообщив, что через два дня будет отмечаться вторая годовщина подписания Шушинской декларации, глава государства сказал: "Шушинская декларация - это историческое соглашение. В результате этого соглашения Турция и Азербайджан официально стали союзниками".
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