Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением

В основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Сообщив, что через два дня будет отмечаться вторая годовщина подписания Шушинской декларации, глава государства сказал: "Шушинская декларация - это историческое соглашение. В результате этого соглашения Турция и Азербайджан официально стали союзниками".