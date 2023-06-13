Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия развивается по турецкой модели

После Второй Карабахской войны я говорил, что Азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели, и мы сейчас воочию наблюдаем это.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Касаясь экономических связей, глава государства отметил, что товарооборот стремительно растет, приближаясь к 6 миллиардам долларов, и в будущем увеличится еще больше.