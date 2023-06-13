Президент Ильхам Алиев: Единство Турции и Азербайджана важно для региона, для тюркского мира

Турецко-азербайджанское единство важно для наших народов, важно для региона, для тюркского мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Выразив уверенность, что в предстоящие годы это единство станет еще крепче, глава государства подчеркнул, что нас ждут новые успехи, новые победы.