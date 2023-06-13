Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики

Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики. Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава государства отметил, что фактор турецко-азербайджанского единства очень важен с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона.