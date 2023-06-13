Состоялся совместный рабочий обед президентов Азербайджана и Турции

13 июня состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Первой леди Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.