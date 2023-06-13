https://news.day.az/officialchronicle/1573044.html Состоялся совместный рабочий обед президентов Азербайджана и Турции
Состоялся совместный рабочий обед президентов Азербайджана и Турции
13 июня состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Первой леди Эмине Эрдоган.
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