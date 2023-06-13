https://news.day.az/officialchronicle/1573048.html Президент Ильхам Алиев: Переговоры о создании совместного Турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии
Президент Ильхам Алиев: Переговоры о создании совместного Турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии
Переговоры о создании совместного Турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.
"Мы очень надеемся, что и этот вопрос будет решен в ближайшее время, в ближайшие месяцы, и будет внесен еще один вклад в наши братские отношения", - подчеркнул глава государства.
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